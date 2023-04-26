سيف الجزيري يحصد لقب أفضل لاعب بمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حصد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم المهاجم التونسي جائزة أفضل لاعب في اللقاء عقب انتهاء المباراة من مراقب المباراة، وكان الجزيري قد سجّل هدف الفوز للأبيض في مباراة اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 43 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد الضيوف عند 30 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.