ملك أحمد زاهر تهنئ والدها بعيد ميلاده عبر إنستجرام..صور

هنأت الفنانة ملك أحمد زاهر والدها الفنان أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام".

ونشرت ملك زاهر عدة صور لهما، وكتبت:"كل سنة و انت الظهر و السند و الأمان.... كل سنة و انت الحب الأول يا أحلي و أحن زيزو في الدنيا كلها".

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسرفي اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانتوقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".