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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود..إيمي طلعت زكريا تتألق عبر إنستجرام.. شاهد

ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا

شاركت إيمي طلعت زكريا صورة جديبدة لها عبر  صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت إيمي في الصورة بإطلالة متميزة أنيقة باللون الأسود، ومعتمدة علي الميكب الترابي الذي أبرز جمال وجهها وإنسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

وفي إطار أخر، أكدت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أن والدها كان غير مرحب في البداية بفكرة عملها كممثلة
ولكن كان داعما لها واشتركت معه في أحد الأعمال وأعجب بأدائها.

 

وقالت ايمي طلعت زكريا، خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد:، تقديم الإعلامية ”مايا الشربيني"، أنه في بداية عملي لم يكن والدي يبدي رأيه لأنه كان له وجهة نظر أن الفنان في البداية لو تم الثناء عليه من الممكن أن يصاب بحالة من الغرور.

 

وتابعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أنه كان شرف لي العمل مع الفنان سمير غانم في مسرحية “ترا لم لم”، معلقة “أعتبر سمير غانم أسطورة ومدرسة للمسرح”.

أيمس طلعت زكريا

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