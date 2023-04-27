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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نؤيد الإجماع الوطني .. رسالة عاجلة من روسيا لطرفيّ النزاع في السودان

روسيا
روسيا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أطراف الصراع في السودان إلى التوصل إلى توافق وطني والتعاون، لافتا إلى أن روسيا والسودان تربطهما دائما علاقات ودية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 وأوضح جدانوف، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان في زيارة إلى الخرطوم، وكانت هناك اتصالات واجتماعات ومفاوضات جيدة جدا مع كل من وزير الخارجية السودانية والسلطات العسكرية، مضيفا: "لقد كنا دائما نؤيد الإجماع الوطني والتعاون بين القوات في السودان - العسكرية والمدنية".‏

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وعلى جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تبذل جهودا لضمان سلامة مواطنيها في السودان، كما أنها تدعو أطراف النزاع إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار .

وقالت زاخاروفا، إن الأحداث المأساوية التي تشهدها السودان تثير قلقا بالغا بالنسبة لنا. ندعو أطراف النزاع لإبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في السودان، والتي تشمل إمكانية الإجلاء .

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