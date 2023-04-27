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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصريون .. بيان لـ الخارجية السعودية بشأن إجلاء المواطنين من السودان

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إجلاء 200 شخص من جنسيات مختلفة من السودان على متن سفينة جلالة الملك "الرياض" إلى جدة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم عبر صفحتها على تويتر، إنه وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس، 200 شخص من جنسيات مختلفة.

وأوضح البيان أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم  من رعايا 11 دولة وهي: جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومال، ومصر، مضيفا أنه تم نقلهم من خلال سفينة الملك "الرياض" تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأشار البيان إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً، 119 مواطناً سعودياً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية.

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