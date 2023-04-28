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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا...

الشناوي: الأهلي يركز جيدا في مواجهة الرجاء ونسعى لحسم التأهل

صدى البلد

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يعلم جيدًا قوة فريق الرجاء، وأهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت، لنصف نهائي دوري بطال أفريقيا.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم، قائلا: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل».

واستكمل الشناوي: «نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة.. ونحن أيضا جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه».

وعن الحضور الجماهيري قال الشناوي: «نحب الأجواء الجماهيرية، وخصوصًا مع عودة جماهيرنا في القاهرة، ونحب مثل هذه الأجواء، ولا نتأثر سلبًا، خصوصا أننا اعتدنا على ذلك، ولدينا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف».

وأضاف الشناوي: «شاركت في المغرب كثيرًا وأحب مثل هذه الأجواء، والجماهير المغربية، وكذلك كل لاعبي الأهلي يستمتعون بمثل هذه الأجواء؛ لأن الجمهور هو روح الكرة».

وأكد: «لا نعلق على مباريات لعبناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الغد.. والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام».

وردًا على سؤال حول مستوى الأهلي في مباريات دور المجموعات قال الشناوي: «فترة دور المجموعات شهدت ضغط مباريات كبيرًا، وإجهادًا للاعبين، وكان هدفنا تخطي هذه المرحلة، وبعد ذلك أصبح تركيزنا في البطولة الإفريقية، وفزنا في لقاء الذهاب «الشوط الأول» من مباراة الرجاء في القاهرة، واليوم تركيزنا ينصب في مباراة العودة والشوط الثاني في المغرب؛ من أجل حسم التأهل».

واختتم الشناوي حديثه قائلا: «فريق الرجاء كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن هنا لحسم التأهل وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين».

 

محمد الشناوي النادي الأهلي فريق الرجاء والجماهير المغربية لاعبي الأهلي

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