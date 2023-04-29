نفس الصوت| عمرو دياب الثاني يثير الجدل.. اسمعه ولن تستطيع التفرقة بينهما

في كل مرة يتم تداول مقطع فيديو له، يثير الجدل بتشابه الصوت الكبير مع المطرب عمرو دياب، إنه المطرب السوري صادق ضاهر أو كما اطلق على نفسه اسم الشهرة نور دياب والذي يتمتع بصوت مشابه لصوت المطرب الشهير عمرو دياب.

نور دياب شبيه الهضبة

يتميز صوت نور دياب بالتشابه الكبير مع صوت الأخير. وليست هذه المشابهة مقتصرة فقط على الصوت، بل تشمل أيضاً الشكل الخارجي وحتى طريقة الغناء والحركات على المسرح.

وقد حقق نور دياب شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، حيث يحيي حفلات غنائية في الإمارات والكويت والسعودية ومصر وغيرها من الدول.

وفي مقطع متداول يغني فيه نور دياب بدون موسيقى، قدم أكثر من أغنية حتى أن المتابعين شككوا في أنه صوته وطلبوا منه غناء مقاطع أخرى.

صوت لن تستطيع تفرقته عن عمرو دياب

ولكن، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل يعتبر نور دياب مجرد مقلد لصوت الهضبة، أم أنه يمتلك أسلوباً فنياً مميزاً ويستحق أن يحظى بالاهتمام كفنان مستقل؟

يعتبر نور دياب فناناً موهوباً في الغناء وتقليد صوت الهضبة، ويمتلك أيضا أسلوباً فنياً خاصاً به، وقد أثبت ذلك من خلال أغانيه الخاصة التي نالت إعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن نور دياب يتعرض لانتقادات بسبب تقليده لصوت الهضبة، إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة، وعن سبب اختياره لاسم نور فيرجع إلى الاستعانة باسم ابنته “نور”.

وفي مقطع متداول له، أوضح أنه اكتشف موهبته عندما كان طفلا في حمام النادي وأخبره أصدقائه حينها أن صوته في الغناء جميل وبمرور الوقت اكتشف أن صوته مشابها للهضبة.