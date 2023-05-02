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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الزمالك ينسحب من السوبر ويقيم دعوى قضائية.. اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا.. تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي ضد لجنة الانضباط

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

استضاف مجمع صالات حسن مصطفى الدولي ورشة عمل لناشئي وناشئات كرة السلة المصرية تحت إشراف NBA- Egypt ضمن خطةالعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتطوير قطاع الناشئين.

خبير لوائح: أزمة كهربا حدثت بلا داع وتسببت في احتقان كبير

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح أن أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسببت في حالةمن الاحتقان بين الجماهير قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

محمد فاروق: الأهلي حصل على موافقة شفهية بحضور 50 ألف مشجع أمام الترجي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة النادي الأهلي نجحت في الحصول على “موافقة شفهية” من جانب الجهات الأمنية، على حضور 50 ألف مشجع، لمواجهة الإياب أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ماهر همام: كولر أعاد اكتشاف حسين الشحات

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أفضل مستوياته الفنية معالقلعة الحمراء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

تعرض لظلم فادح.. ميدو يعلق على انسحاب الزمالك من السوبر

علق أحمد حسام ميدو، على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر المصري ضد الأهلي.

أحمد عبدالمقصود يكشف لأول مرة حقيقة خناقته مع عمرو السيسي في الزمالك

كشف أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، حقيقة أزمته مع عمرو السيسي لاعب وسط الفريق. 

الزمالك يقيم دعوى قضائية ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة نادي الزمالك أقامت دعوى قضائية ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية الدولية؛ بسبب لجوء الأهليللقضاء العادي.

تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي على تشكيل لجنة الانضباط

أكد المحامي محمد رشوان، أن طعن النادي الأهلي في مجلس الدولة ضد قرار تشكيل لجنة الانضباط، جاء لأن لائحة اتحاد الكرة تنصعلى ضرورة انتخاب اللجنة من الجمعية العمومية، لكن اتحاد الكرة تدخل لتعيين لجنة جديدة.

شبانة: الكاف مطالب بحسم أزمة جماهير الترجي.. ولا يجب التقليل من بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي عقدت اجتماعًا، الاثنين، من أجل النظر في كافةالشكاوى، ولكنها لن تصدر قرارات في أي قضية مطروحة من الناديين الأهلي والزمالك.

عفت نصار: الكرة المصرية تفتقد للعدالة.. وأؤيد انسحاب الزمالك من السوبر

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعيش في أزمة كبيرة بسبب غياب اللوائح والعدالة في بعض القضايا، مشيرًا إلى أنهناك تغييرات حدثت في اللوائح خلال منتصف الموسم مثلما حدث في أزمة الاستبدال قبل عدة سنوات.

بيقاتلوا علشان العقوبة ما تتنفذش.. ميدو: اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا

علق أحمد حسام ميدو على قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، والتي أثارت الجدل قبل مواجهة السوبر المصري.

أحمد عبدالمقصود: فيريرا كان ديكتاتورا ولا يمكننا من الحديث مع لاعبي الزمالك

كشف أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، مفاجأة بشأن جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق السابق.

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبرأمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

سوبر مامي لاعبات تالقن فى كاس العالم للجمباز القاهرة 2023

شهدت منافسات بطولة كأس العالم "القاهرة 2023"التي اقيمت  على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي30 ابريل وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 مشاركة ثلاث لاعبات أمهات فى رسالة واضحة ان رياضة الجمباز والمنافسةفيها لا تتوقف عند سن معين.

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