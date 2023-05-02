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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام: كولر أعاد اكتشاف حسين الشحات

صدى البلد

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أفضل مستوياته الفنية مع القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"حسين الشحات يعيش أفضل فتراته الفنية في النادي الأهلي في الوقت ومن أهم الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق الأحمر".

 

وأضاف: "من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أعاد اكتشاف حسين الشحات بشكل قوي بعدما كان مرشح للرحيل في وقت من الأوقات".

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