بيقاتلوا علشان العقوبة ما تتنفذش.. ميدو: اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا

علق أحمد حسام ميدو على قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، والتي أثارت الجدل قبل مواجهة السوبر المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في قضية كهربا الكل يريد إثبات أنه الأقوى بكل الطرق، والأمر أصبح خارج السيطرة".

وأضاف:"هناك لاعب ارتكب خطأ لا بد من أن تكون هناك عقوبة لطالما اللاعب أخطأ وتم استدعاؤه للتحقيق".

وواصل: "الأمر بسبب أنه يخص كهربا أصبح هناك استقتال عشان العقوبة ما تتنفذش، ومين المستفيد من ده؟".

وتابع:"انا بحب كهربا لكن لو معرفتش تنفذ العقوبة أو اختارت الوقت اللي على كيفك لتنفيذها؛ هيجيلك لاعب تاني ويكرر نفس الخطأ".

اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا

كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة بشأن قرار لجنة التظلمات حول محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وأوضح ميدو: "لجنة التظلمات إذا حدث وقامت بتأجيل البت في عقوبة كهربا لحين الفصل في الطعن المقدم من جانب الأهلي على قانونية لجنة الانضباط؛ لن تكون هناك كرة قدم في مصر واتحاد الكرة سيرحل بعدها بشهر".

وأضاف: "أؤكد لكم أن التدخل الحكومي في الرياضة سيتم في حال لم يتم تنفيذ القانون من جانب لجنة التظلمات".

واختتم: "نفذوا القانون مهما كان الشخص أو اللاعب".