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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

صدى البلد

استضاف مجمع صالات حسن مصطفى الدولي ورشة عمل لناشئي وناشئات كرة السلة المصرية تحت إشراف NBA- Egypt ضمن خطة العمل بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتطوير قطاع الناشئين.

وشهدت فعالية Jr NBA بصالة حسن مصطفى مشاركة يوم الإثنين مشاركة ما يقرب من 200 شاب وفتاة بحضور أساطير NBA ايان ماهينمي (بطل NBA عام 2011 مع دالاس مافريكس) ، و بوبس منساه بونسو.

 

وتواجد المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لكرة القدم في صالة حسن مصطفى على هامش ورشة العمل بعد دعوته من جانب مسئولي الـ BAL والـ NBA Egypt.

ويواصل NBA – Egypt عمل عدد من الورش التدريبية للناشئين والناشئات بمختلف الأعمار في محافظتي القاهرة والإسكندرية في الفترة الحالية.

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