خبير لوائح: أزمة كهربا حدثت بلا داع وتسببت في احتقان كبير

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح أن أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسببت في حالة من الاحتقان بين الجماهير قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال طلال عبداللطيف خبير اللوائح عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن أزمة كهربا حدثت بلا داع وقد تؤدي لوقوع أحداث غير جيدة في الإمارات خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل".



وتابع: "تأجيل الفصل في عقوبة كهربا يعني عدم قانونية لجنة الانضباط باتحاد الكرة ".

وتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد الكرة، ضد محمود كهربا لاعب الأهلي بسبب هتافه مع جماهير الأحمر بعد قمة الفريقين في يناير الماضي ببعض العبارات والألفاظ التي حملت تجاوزًا تجاه القلعة البيضاء.



واتخذت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عزت خميس، قرارًا بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه، بسبب شكوى الزمالك ضده.



وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، ليتم الإعلان عن تعليق العقوبة.

ويرفض الزمالك مشاركة كهربا في مباراة السوبر، ويدرس الانسحاب من المباراة بسبب ذلك.