تعرض لظلم فادح.. ميدو يعلق على انسحاب الزمالك من السوبر

علق أحمد حسام ميدو، على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر المصري ضد الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعرض لظلم فادح بسبب أصحاب الأيادي المرتعشة، في اتخاذ قرار حاسم بأزمة محمود كهربا".

أضاف: "الزمالك حافظ على حقوقه بالانسحاب من لقاء السوبر المصري".

واختتم: "لا يوجد نظام كرة قدم حقيقي في مصر".



الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.