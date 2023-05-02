تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي على تشكيل لجنة الانضباط

أكد المحامي محمد رشوان، أن طعن النادي الأهلي في مجلس الدولة ضد قرار تشكيل لجنة الانضباط، جاء لأن لائحة اتحاد الكرة تنص على ضرورة انتخاب اللجنة من الجمعية العمومية، لكن اتحاد الكرة تدخل لتعيين لجنة جديدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يطعن على قرارات اللجنة، وبالتالي لم يطعن على الشق الرياضي، لكنه طعن على الأمور الإدارية الخاصة بتعيين لجنة الانضباط من الأساس بسبب مخالفة اللوائح، وهو نفس ما حدث في قضية رئيس الزمالك الذي تم عزله بعد حكم القضاء الإداري".

وأضاف: "الأهلي استخدم نفس فكرة قضية عزل رئيس الزمالك، والوزير انتظر لحين صدور حكمًا من القضاء الإداري وقام بتنفيذه، وبالتالي لا يوجد هناك تدخل قضائي في الشأن الرياضي بعد لجوء الأهلي إلى المحكمة للطعن على تشكيل لجنة الانضباط".

وواصل: "الأهلي قدم طعن ضد العقوبات التي وقعت ضده، وكهربا قدم تظلم آخر عن عقوبته بشكل منفصل عن الأهلي؛ لأن العقوبة شخصية، على عكس ما حدث من إمام عاشور في وقت سابق، كان يجب على اللاعب وقتها التقدم بتظلم عن نفسه، كنت موجودًا في الجلسة خلال قضية إمام عاشور، وعادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات اكتشف عدم وجود طعن من لاعب الزمالك السابق بعد العقوبة التي وقعت ضده".

وأكمل: "لجنة التظلمات قررت تعليق العقوبة بشكل شكلي وهي وقف قرارات لجنة الانضباط، وأمر موضوعي بإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة، ومعني ذلك أن كهربا سيكمل مسيرته مع الأهلي، وحال صدور حكم قضائي بإلغاء تشكيل لجنة الانضباط؛ سيتم الانتظار لحين تشكيل لجنة جديدة بالانتخاب من جانب الجمعية العمومية".

وأتم: "لجنة التظلمات هي صاحبة القرار في إيقاف العقوبة من عدمه، ولذلك لم يتم إيقاف عقوبة خماسي شباب الزمالك".