عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي على تشكيل لجنة الانضباط

صدى البلد

أكد المحامي محمد رشوان، أن طعن النادي الأهلي في مجلس الدولة ضد قرار تشكيل لجنة الانضباط، جاء لأن لائحة اتحاد الكرة تنص على ضرورة انتخاب اللجنة من الجمعية العمومية، لكن اتحاد الكرة تدخل لتعيين لجنة جديدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يطعن على قرارات اللجنة، وبالتالي لم يطعن على الشق الرياضي، لكنه طعن على الأمور الإدارية الخاصة بتعيين لجنة الانضباط من الأساس بسبب مخالفة اللوائح، وهو نفس ما حدث في قضية رئيس الزمالك الذي تم عزله بعد حكم القضاء الإداري".

وأضاف: "الأهلي استخدم نفس فكرة قضية عزل رئيس الزمالك، والوزير انتظر لحين صدور حكمًا من القضاء الإداري وقام بتنفيذه، وبالتالي لا يوجد هناك تدخل قضائي في الشأن الرياضي بعد لجوء الأهلي إلى المحكمة للطعن على تشكيل لجنة الانضباط".

وواصل: "الأهلي قدم طعن ضد العقوبات التي وقعت ضده، وكهربا قدم تظلم آخر عن عقوبته بشكل منفصل عن الأهلي؛ لأن العقوبة شخصية، على عكس ما حدث من إمام عاشور في وقت سابق، كان يجب على اللاعب وقتها التقدم بتظلم عن نفسه، كنت موجودًا في الجلسة خلال قضية إمام عاشور، وعادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات اكتشف عدم وجود طعن من لاعب الزمالك السابق بعد العقوبة التي وقعت ضده".

وأكمل: "لجنة التظلمات قررت تعليق العقوبة بشكل شكلي وهي وقف قرارات لجنة الانضباط، وأمر موضوعي بإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة، ومعني ذلك أن كهربا سيكمل مسيرته مع الأهلي، وحال صدور حكم قضائي بإلغاء تشكيل لجنة الانضباط؛ سيتم الانتظار لحين تشكيل لجنة جديدة بالانتخاب من جانب الجمعية العمومية".

وأتم: "لجنة التظلمات هي صاحبة القرار في إيقاف العقوبة من عدمه، ولذلك لم يتم إيقاف عقوبة خماسي شباب الزمالك".

الأهلى اتحاد الكرة الجمعيه العموميه الشوربجي القضاء الادارى التظلمات الزمالك المحامي محمد رشوان برنامج بوكس تو بوكس تشكيل لجنة تفاصيل جديدة حكم قضائي رئيس الزمالك قرارات لجنة الانضباط لائحة اتحاد الكرة لجنة الانضباط لاعب الزمالك السابق مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

مستقبل الوظائف 2023 .. الاقتصادي العالمي يكشف الأسرع نموا وتراجعا

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

هتكوا عرضهن.. أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين

لماذا نصلي السنن قبل الصلوات المفروضة؟ اعرف الفائدة

تفاصيل دور محمد ممدوح بـ فيلم «وش في وش»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

أعراض خفية لحدوث الأزمة القلبية لا تتجاهلها

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ