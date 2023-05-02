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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم كفرالشيخ يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار القيادات الإشرافية بـ4 إدارات

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2016 لإدارات الحامول، وقلين، وشرق، وغرب كفر الشيخ، بمقر نقابة المعلمين.

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كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

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