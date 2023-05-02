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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة ابدأ: نحاصر قائمة واردات بقيمة 40 مليار دولار

مبادرة أبدأ
مبادرة أبدأ

قالت مريم محمود، عضو مبادرة أبدأ، إن أول عرض تم عمله  بالمبادرة للرئيس عبد الفتاح السيسي كان فى أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن الرئيس دعم الأمر دعما كبيرا، وتم التوجيه للتعامل مع كل المستوردين والمصنعين والجهات التي تساهم فى تطوير الصناعة.

وأضافت مريم محمود، عضو مبادرة أبدأ، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن هدف مبادرة أبدأ توفير موارد نقد أجنبي، موضحة أنه إما يتم توفير هذا العائد من خلال تقليل حجم الواردات، لان هناك واردات كثيرة يتم القدرة بسهولة لعمل مصانعها فى مصر.

وتابعت مريم محمود، عضو مبادرة أبدأ: “نحاصر ليستة واردات بقيمة 40 مليار دولار، وكلها من أجل القدرة على توطينها فى مصر، إلى جانب وجود فرص كثيرة للتصدير”.

مريم محمود مبادرة ابدأ السيسي ابدأ تطوير الصناعة

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