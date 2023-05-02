كلب ضال يعقر 11 طفلا في شبرا بابل بالغربية

عقر كلب ضال 11 طفلا بقرية شبرا بابل بدائرة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع الحادث.

انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي مستشفي المحلة العام لاسعافهم واعطاءهم مصل عضة الكلب .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.