حريق هائل بحظيرتيّ مواشي بالغربية .. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بعزبة مصباح بقرية ابشواي الملق بمركز قطور داخل حظيرتين لتربية المواشي والطيور إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ واسفر الحريق عن التهام محتويات الحظيرتين دون حدوث خسائر في الأرواح او نفوق رؤوس ماشية.



كما وجهت جهات التحقيق بالنيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عزبة مصباح، التابعة إلى قرية ابشواي الملق، بمركز ومدينة قطور.



كما تم الدفع بسيارتين مطافئ وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.



وكشفت التحريات الأمنية أن الحريق داخل حظيرتين لتربية المواشي والدواجن إثر ماس كهربائي مفاجئ، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وعدم وجود إصابات بشرية او نفوق في رؤوس الماشية، والتهام النيران محتويات الحظيرتين بالكامل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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