عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل بحظيرتيّ مواشي بالغربية .. صور

حريق مواشي الغربية
حريق مواشي الغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بعزبة مصباح بقرية ابشواي الملق بمركز قطور داخل  حظيرتين لتربية المواشي والطيور إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ واسفر الحريق عن التهام محتويات الحظيرتين دون حدوث خسائر في الأرواح او نفوق رؤوس ماشية.

txt

رئيس الوزراء الروسي يكشف عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد وعدم تأثره بالعقوبات الغربية


كما وجهت جهات التحقيق بالنيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد  نشوب حريق في عزبة مصباح، التابعة إلى قرية ابشواي الملق، بمركز ومدينة قطور.


كما تم  الدفع بسيارتين مطافئ وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

txt

محافظ الغربية يشهد اجتماع مجلس جامعة طنطا..صور


وكشفت التحريات الأمنية أن الحريق داخل حظيرتين لتربية المواشي والدواجن إثر ماس كهربائي مفاجئ، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وعدم وجود إصابات بشرية او نفوق في رؤوس الماشية، والتهام النيران محتويات الحظيرتين بالكامل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

IMG-20230426-WA0050
IMG-20230426-WA0050
IMG-20230426-WA0049
IMG-20230426-WA0049
IMG-20230426-WA0048
IMG-20230426-WA0048
IMG-20230426-WA0051
IMG-20230426-WA0051
حريق هائل الحماية المدنية مركز قطور مديرية امن الغربية جهات التحقيق الأجهزة الامنية الطيور نشوب حريق خبراء المعمل الجنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

مقابل أليو ديانج .. انتقال نجم نادٍ تركي إلى الأهلي

الجزائر.. تسمم 17 تلميذًا تناولوا ثمار أشجار

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بـ امتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

موضوعات متعلقة

روسيا: أحداث الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية أشعلت التوتر في المنطقة

ترشيحاتنا

اعتقال 10 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غرب لندن

شوط أول إيجابي بين ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

تمديد الهدنة وبدء المفاوضات .. بيان عاجل من الجيش السوداني

التعليم تعلن عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات .. قريباً

وزير التنمية: نفذنا مشروعات استثمارية في شمال وجنوب سيناء بـ15 مليار جنيه

الآن.. وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان بعد نجاح عملية إجلائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الطماطم والجبنة والبطاطس.. العفن الأسود على الأغذية تصيبك بالسرطان

بالشفاف والمقطع.. صور أثارت الجدل لياسمين صبري علي السوشيال ميديا

طريقة عمل اللانشون بدون لحمة أو فراخ

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

فيديو

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

جريمة روض الفرج.. قميص نوم يكشف حيلة المرأة اللعوب لقتل زوجها..فيديو جراف

جمبري الفراولة يتصدر التريند والطلب عليه بالاسم | ايه السبب والكيلو بكام ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ