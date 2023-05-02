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أخبار البلد

تفاصيل اجتماع نقابة الصيادلة مع مصلحة الضرائب لمناقشة آخر تطورات الفاتورة الإلكترونية

صدى البلد

عقدت نقابة الصيادلة اجتماعا اليوم مع مصلحة الضرائب ، بخصوص مناقشة آخر التطورات التي تمت بشأن الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك بناءا على تصريح رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى يوم 13/4/2023 أن (الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،  أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات  ) .

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حيث توجه أمس الاثنين ، وفد لجنة الضرائب بالنقابة العامة المكون من كل من النائب الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب وعضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة ـ د . مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية ـ د . محمد انسى نقيب صيادلة الاسكندرية  ـ د . رضا مراد  وكيل نقابة صيادلة القاهرة ـ د .محمد ماضى أمين عام نقابة المنوفية -  د . ممدوح عبد المنعم أمين صندوق نقابة اسيوط) إلى مقر مصلحة الضرائب المصرية ومقابلة لجنة رفيعة المستوى برئاسة مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ودار النقاش بخصوص موضوع الفاتورة الالكترونية .                                                                                        
وبناء على ذلك نوضح لسيادتكم الآتى : 
1 / الصيدليات الفردية ( الكيان القانونى فردى ) التى تتعامل مع مستهلك نهائى فقط غير مطالبة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية  .  
2 / صيدليات الشركات والصيدليات الفردية التى تتعامل مع شركات أو هيئات حكومية أو خاصة فإنها مطالبة بالتسجيل والإنضمام فى منظومة الفاتورة الالكترونية ومطالبة بإصدار فواتيربيع إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات .      
3 / المقصود بلفظ التعامل فى النص هو  واقعة إصدار الفاتورة  .   

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وأفاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا مساس بإتفاقية 2005 الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بطرق المحاسبة الضريبية .
وإنتهى الإجتماع بالإتفاق على تشكيل لجنة رسمية مشتركة دائمة بين النقابة العامة لصيادلة مصر ومصلحة الضرائب المصرية تجتمع بصفة دورية لتسوية أى خلافات أو منازعات ومتابعة كل المستجدات ومناقشة كافة المشاكل الضريبية .    
ونحيط علم سيادتكم أن لجنة الضرائب بالنقابة العامة مستمرة فى عملها للحصول على أكبر مكتسبات للصيادلة

الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب المصرية الصيدليات الفردية صيدليات الشركات المحاسبة الضريبية

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