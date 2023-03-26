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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تعمل على تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة إثبات المعاملات

صدى البلد

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة علي تحويل الفواتير و الإيصالات الورقية إلي صورة رقمية ، والذي يعمل علي تقليل الأعباء الإدارية و تكلفة إثبات المعاملات ، و تطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات . 

 

وأشار " مختار توفيق " إلى أن الإنضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر ، و تسهيل و تبسيط إجراءات الفحص الضريبي ، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الإقتصادي للدولة مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية ،ورؤية مصر 2030 .

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    وأكد  " مختار توفيق "  على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

  جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع جامعة عين شمس   ، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية " وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها " ،  بحضور كل من دعاء العصامي  مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن جامعة عين شمس حضر العديد من العاملين بمختلف الوحدات الإنتاجية ، و الحسابية بجامعة عين شمس  . 

  وقامت " دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " بشرح المميزات الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  والتي من أهمها أن كل فاتورة إلكترونية لها رقم مميز لا يتكرر مما يمنع وجود أخطاء ، وأن تسجيل الفواتير يتم لحظيا علي المنظومة و هذه من أهم مميزات ميكنة الفواتير الضريبية . 

 وأفادت " دعاء العصامي " إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري ، مما يعمل علي تيسير إجراءات الإستيفاء الضريبي للفواتير، والذي ينتج عنه تيسير إجراءات الفحص والحد من الفحص التقديري ، وإحكام المجتمع الضريبي  .

  وأوضحت " دلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية "  بإمكانية إستخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدرب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية و هذه إحدي الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين علي التدرب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية . 

  

   وأشارت " دلال صلاح " أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كافة أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول ، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل  .

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :

[email protected] 

وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان 

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 

https://t.me/egypt_tax

و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

منظومة الفاتورة الالكترونية مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب الأعباء الإدارية

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