قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على إطلاق الصواريخ من غزة

أفاد مسئول أمني إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بانتهاء جلسة التقييم الأمني التي عقدت عقب إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، وفقا لما ذكرته القناة الـ12 العبرية.

ووفقا للقناة العبرية، حضر الجلسة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير ووزير الحرب يوآف جالانت ، ورئيس الأركان هارزي هاليفي ، ورئيس الأركان تساحي هنجبي ، وقائد قوات الدفاع العقيد أهارون هاليفا ، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية ، ونائب رئيس الشاباك، من بين آخرين.

وقالت القناة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي بالرد القوي على إطلاق الصواريخ من غزة، لذا قد تتجه الأمور إلى جولة تصعيد.

وأكد نائب رئيس الأركان في جيش الاحتلال، اللواء أمير برعام، أن الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة وذات مغزى من أجل إعادة السلام لسكان مستوطنات الغلاف، وفقا للقناة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة مواطنين فلسطينيين، بشظايا صواريخ الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إنه تم نقل خمسة مصابين بشظايا صواريخ الاحتلال إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع، لتلقي العلاج.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت عددا من القذائف صوب موقعين شرق مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام العبرية بتجدد إطلاق الفصائل الفلسطينية للصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ردا على وفاة الأسير خضر عدنان.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة بمستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ 14 العبرية، إن عدد الإصابات جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة ارتفع إلى 6 إصابات، مشيرة إلى أن من بين المصابين مواطن أجنبي.