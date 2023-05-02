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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية لصالح المواطن

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزرات، والمسئولين المعنيين بالخطة الاستثمارية، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة.
 

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وناقش محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة وإزالة أي معوقات، موجهاً بسرعة الانتهاء من الخطة في المواعيد المحددة لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في مجالات الرصف وإنشاء كباري، ومد وتدعيم شبكة الكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، ورفع مستوى منظومة النظافة وتحسين البيئة وفي مجال المرور.

 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت حصول محافظة كفر الشيخ على حافز تميز عن العام المالي 2022-2023، وتعزيز وزيادة اعتمادات بمبلغ 45 مليون و124 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بدائرة المحافظة.

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IMG-20230502-WA0033
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