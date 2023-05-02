شباب كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية عن القيم الأخلاقية المفقودة بالمجتمع.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية عن القيم الأخلاقية المفقودة بالمجتمع من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الندوة تناولت أهمية تحلى أفراد المجتمع بالقيم الأخلاقية التى تعد من أهم الركائز التى تبنى عليها المجتمعات الصالحة و تقام على أساسها الأمم المتقدمة.



واستعرض الشيخ محمود أبو شادى كبير أئمة بإدارة الأوقاف، أمثلة للقيم الأخلاقية المفقوده بالمجتمعات مثل "الصدق، الكرم، الحياء، إكرام الجار" .

وأشار المحاضر إلى تراجع التزام أفراد المجتمع بالقيم الأخلاقية، بسبب ضعف الوازع الدينى وانتشار ثقافة وسائل التواصل الإجتماعي التى أسست لاقتحام الخصوصية و أتاحت التنمر وانتشار جرائم الإنترنت المتزايدة واختتمت بنقاش مفتوح مع المشاركات، بإشراف الدكتورة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد مسؤل أندية الفتاة بالمديرية وفريق عمل المركز.

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