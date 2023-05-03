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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين..تعليق مؤثر من نجم الزمالك بشأن اعتذار الفريق عن السوبر أمام الأهلي

صدى البلد

أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، أن النادي الأهلي لديه استقرار كامل، وجميع عناصر المنظومة تسانده وبقوة.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من المفترض أن يكون اتحاد الكرة هو الأقوى، لكن هناك قرارات يتم اتخاذها بسبب الألوان، واتحاد الكرة ضعيف أمام الأهلي والزمالك بشكل واضح".

وأضاف: "الأهلي انسحب من كأس الرابطة بعد سلسلة تهديدات وفي النهاية لا يوجد عقوبات ضده، وأرى أن الكيل بمكيالين واضح من جانب اتحاد الكرة، فالأهلي سبق وهدد بالانسحاب ووزير الرياضة ذهب لرئيس النادي وقتها في منزله".

وواصل: "الزمالك يتعرض لحملات قوية من الجميع بسبب رغبته في الحصول على حقوقه او اتخاذ موقف لصالحه، رغم الخطأ الذي ارتكبه كهربا وتم فرض عقوبة ضده لم يتم تنفيذها حتى الآن".

وحول اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر، قال السعيد: "الزمالك مُحق في قراره بعدم خوض اللقاء، أؤيد قرار إدارة النادي بذلك بعد معاقبة كهربا، ولا أعرف عندما يتم فرض عقوبة ضد النادي الأهلي يكون هناك مماطلة في تنفيذ القرارات، على عكس ما يحدث مع الزمالك".

وأكمل: "ما يحدث حاليًا، لا يليق بـالرياضة المصرية، الموضوع بعيدًا عن الأهلي والزمالك، ومع احترامي لنادي بيراميدز، فأن مواجهة السوبر بين القطبين لها شكل آخر، وما يحدث مع القلعة البيضاء أمر غريب، البعض يحاول ايقاع النادي".

وزاد: "كان يجب على النادي الأهلي، معاقبة كهربا قبل ان يصدر اتحاد الكرة اي قرار بشأنه".

وأردف: "جمهور الزمالك يشعر بعدم المساواة مع المنافس، والاعتذار عن المشاركة جاء للحفاظ على كرامة النادي، والأجواء دائما في مواجهات السوبر تكون جيدة ورائعة من الناحية الجماهيرية".

واستطرد: "حزين لعدم خوض الزمالك لمواجهة السوبر، لكن أؤيد قرار الانسحاب من المشاركة في تلك المباراة، وهناك قرارات كثيرة تصدر لصالح الأهلي منها تخفيض عقوبة محمد الشناوي لمباراة واحدة، بينما تم تغليظ عقوبة إمام عاشور ولاعبي الزمالك في الموسم قبل الماضي".

اتحاد الكرة الأهلي والزمالك الرياضة المصرية الرابطة

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