المعابد الجنائزية في مصر القديمة.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ|صور

حصلت الباحثة أصالة رافيق علي عبد الحليم، المعيدة بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

الباحثة أصالة رافيق

وجاءت رسالة الباحثة، في تخصص الآثار المصرية القديمة، تحت عنوان : «المعابد الجنائزية في مصر القديمة حتى نهاية عصر الدولة الوسطى.. دراسة دينية معمارية».

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كل من: الدكتور خالد الطلي، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ورئيساً»، والدكتور عبد المنعم مجاهد، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة دمنهور «مناقشاً وعضواً»، والدكتورة سمر فهيم حماد، أستاذ الآثار المصرية القديمة المساعد بجامعة كفر الشيخ «مناقشاً وعضواً».

جدير بالذكر أن هذه الرسالة شارك في الإشراف عليها، الدكتور أحمد سليم، مدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.