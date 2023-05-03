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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بعنوان «أثر العبادات في تحسين السلوكيات والأخلاق» بجامعة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شاركت منطقة وعظ كفر الشيخ في الندوة التثقيفية التي نظمتها اللجنة الاجتماعية لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ تحت عنوان: "أثر العبادات في تحسين السلوكيات والأخلاق"، في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبتوجيهات رشيدة من السادة أصحاب الفضيلة فضيلة الدكتور نظير محمد عَيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ومتابعة فضيلة الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، ورئيس لجنة الفتوى الرئيسية.

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حاضر في هذا اللقاء: فضيلة الدكتور مصطفى الجندي، الموجه العام بمنطقة وعظ كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ أشرف محمد خضر، الواعظ العام بمنطقة وعظ كفر الشيخ.
 

جاء اللقاء بحضور الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور ثروت المرشدي مشرف القوافل الدعوية بالجامعة، ولفيف من السادة أعضاء هئية التدريس والاداريين بالجامعة، وقد حضر الندوة أكثر من 600 طالب وطالبة.
 

وقال الدكتور مصطفى الجندي، في كلمته إن للأخلاق أهمية كبرى في الإسلام، ولو نظرنا إلى الدين الإسلامي لوجدناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقيدة وتتمثل في توحيد الله تعالى، وشريعة: وتتمثل في العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، وأخلاق: وتتمثل في الأخلاق الفاضلة في التعامل مع الآخرين. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يمثل ثلث الإسلام، فالعقيدة تمثل ثلث الإسلام، لذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لاشتمالها على الجانب العقدي، وكذلك العبادات تعدل ثلث الإسلام، والأخلاق- التي يظن البعض أن لا علاقة لها بالدين.

وقال فضيلة الشيخ أشرف خضر في كلمته، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الهدف من بعثته هو غرس مكارم الأخلاق في أفراد المجتمع حيث قال:” إنَّما بُعِثْتُ لأُتَمَّمَ صالحَ  الأخلاقِ   أي أُرسل لأجل أن يكمل الأخلاق بعد ما كانت ناقصة، ويجمعها بعد التفرقة.

وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين: لماذا حصر النبي بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات وهي أرفع منزلة وأهم من الأخلاق؟!!
ثم أضاف فضيلته أن للصلاة والصيام والزكاة أثر عظيم في تحسين السلوكيات والأخلاق مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وفي نهاية الندوة وجه الطلاب والطالبات العديد من الأسئلة المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب عليها السادة المحاضرون.

وفي الختام أبدى جميع الحضور سعادته بهذه الندوة، مؤكدين علي ضرورة تكرار هذه الندوات باستمرار لنشر الوعي الديني بين طلاب وطالبات الجامعة.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر ازهر الشريف اتحاد طلاب جامعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث

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