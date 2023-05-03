لا منشطات ولا مخدرات.. رد مثير من إكرامي بشأن إيقاف نجله

كشف إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، حقيقة إيقاف نجله؛ بسبب شبهة المنشطات.

وكان شريف إكرامي قد ثُبت مؤخرًا إيجابية عينته في اختبار الكشف عن المنشطات في إحدى مباريات بيراميدز بالكونفيدرالية.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “شريف والمنشطات؟ ليست منشطات وليست هرمونات وليست مخدرات عشان الناس تبقى عارفين”.

وأضاف: “شريف إكرامي كان يأخذ برشام عشان ينزل الدهون من جسمه بموافقة من طبيب بيراميدز وموافقة من زميله الصيدلي ودا ثبت من الاتحاد الإفريقي”.

عقوبة إكرامي

وأشار: “دي ممكن تبقى تحذير أو عقوبة مخففة مثل شهر، أو أقصاها 3 أشهر إيقاف، وإن شاء الله هيتم إصدار العقوبة قريبًا”.

واختتم: “العلاج دا لم يعط قوة للاعب بل يؤثر على ضربات القلب ومن الممكن أن تكون العقوبة تحذير فقط من الاتحاد الإفريقي لشريف إكرامي”.