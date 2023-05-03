انفجار عملاق بروسيا.. هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يضرب مستودعًا للنفط.. شاهد

انفجر مستودع نفط في روسيا اليوم بعد هجوم بطائرة بدون طيار يعتقد أن أوكرانيا دبرته، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

اشتعلت النيران في خزان يحتوي على أطنان من الوقود حوالي الساعة الثانية صباح اليوم في ميناء قرية فولنا على البحر الأسود - بالقرب من الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

اندلعت ألسنة اللهب في أعقاب الهجوم المشتبه به بطائرة أوكرانية ، و تصاعد عمود من الدخان الأسود الضار من ميناء تامان البحري.

قال شاهد: انفجر شئ الساعة الثانية فجرا. كان هناك صوت فرقعة في الهواء.

كانت الضربة - وهي الأحدث في موجة متصاعدة من الضربات الواضحة التي شنتها أوكرانيا على الأراضي الروسية - على بعد ستة أميال فقط من جسر كيرتش الذي بناه فلاديمير بوتين لربط منطقة كراسنودار بشبه جزيرة القرم ، والتي ضمها في عام 2014.

قالت الصحيفة أنه قد تحركت فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى.

يتم بذل كل جهد ممكن لمنع الحريق من الانتشار أكثر، ولا يوجد خطر على سكان القرية.