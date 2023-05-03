عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار عملاق بروسيا.. هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يضرب مستودعًا للنفط.. شاهد

من الانفجار
من الانفجار

انفجر مستودع نفط في روسيا اليوم بعد هجوم بطائرة بدون طيار يعتقد أن أوكرانيا دبرته، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

اشتعلت النيران في خزان يحتوي على أطنان من الوقود حوالي الساعة الثانية صباح اليوم في ميناء قرية فولنا على البحر الأسود - بالقرب من الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

اندلعت ألسنة اللهب في أعقاب الهجوم المشتبه به بطائرة أوكرانية ، و تصاعد عمود من الدخان الأسود الضار من ميناء تامان البحري.

قال شاهد: انفجر شئ الساعة الثانية فجرا. كان هناك صوت فرقعة في الهواء.

كانت الضربة - وهي الأحدث في موجة متصاعدة من الضربات الواضحة التي شنتها أوكرانيا على الأراضي الروسية - على بعد ستة أميال فقط من جسر كيرتش الذي بناه فلاديمير بوتين لربط منطقة كراسنودار بشبه جزيرة القرم ، والتي ضمها في عام 2014.

قالت الصحيفة أنه قد تحركت فرق الإطفاء  وخدمات الطوارئ الأخرى.

يتم بذل كل جهد ممكن لمنع الحريق من الانتشار أكثر، ولا يوجد خطر على سكان القرية.

 

اشتعلت النيران الأراضي الروسية الدخان الأسود أوكرانيا جزيرة القرم جسر كيرتش شبه جزيرة القرم طائرة مسيرة طائرة بدون طيار طائرة مسيرة اوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

أنا أم.. مسئولة روسية تسخر من تهمة جرائم الحرب

السفير الأمريكي لدى الصين يعترف: مفاتيح اللعبة بيد بكين الآن

أمريكا تدعم أوكرانيا بجسر جوي لا يتوقف.. والهدف هزيمة روسيا

أتش أم أس الدرعية.. كيف جذبت الاهتمام بعمليات الأجلاء من السودان

السفير الأوكراني في بريطانيا يكشف عن سبب غريب لتأخير هجوم الربيع

حرب كبيرة.. روسيا تقاتل من أجل السيطرة على باخموت رغم خسائرها

إيران تدعو خادم الحرمين لزيارتها.. كيف يؤثر البلدان على الشرق الأوسط الفترة المقبلة

الأمر ليس خيالًا ولا طرفة.. كارثة قد تحل بأمريكا ستدمر الاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

حكم صلاة المرأة في بيتها مقتدية بجماعة المسجد.. أمين الفتوى: يجوز بشرطين

مواصفات إم جي HS بعدما تخطت المليون جنيه| صور

خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

خلال زيارته «تاج محل»| مفتي الجمهورية: مشاهدة الآثار مشروعة ولا يحرِّمها الدين

من العاصمة الإدارية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات مهمة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023 تقديراً للجُهد والعطاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ