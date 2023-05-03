خالد بيومي يوجه رسالة إلى فريقي نهائي السوبر المصري

وجه المحلل الرياضي خالد بيومي، رسالة إلي فريقي نهائي مباراة السوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي: “السوبر المصري.. بالتوفيق للفريقين وكل الشكر لمجلس أبو ظبي الرياضي”.

تشكيل الأهلي في نهائي كأس السوبر

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وإليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وكان الجهاز الفني اصطحب إلى رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مكونة من محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير فى حراسة المرمى، ومعهم محمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة، وهم عمرو السولية ورامي ربيعة وأكرم توفيق للإصابة، ومحمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة، بجانب استبعاد أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس وحمزة وعلاء ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.