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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت السياحية تروج للمطاعم المصرية في معرض السفر العربي

عادل المصرى رئيس
عادل المصرى رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية

شارك عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، فى الدورة الـ 30 لمعرض سوق السفر العربي 2023 بدبى ATM ، والذي انطلقت فعالياته  الإثنين الماضي، ويستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في "العمل نحو الوصول إلى صافي إنبعاثات صفرية".

وأكد عادل المصرى ، على أهمية المشاركة فى هذه الفعاليات والتظاهرات السياحية الدولية ، وأن الهدف من المشاركة هو التعرف على إتجاهات السياحة العالمية الجديدة ، مشيراً إلى أن هذا المعرض، يُعد  أحد الأدوات الهامة التى يمكن من خلالها قراءة المشهد السياحى الدولى عامة والعربى خاصة.

وأشار المصرى ، إلى أن المعرض يُعد فرصة كبيرة من أجل إستعراض التسهيلات والإمتيارات التى تقدمها الدولة المصرية للإستثمار فى قطاع السياحة عامة ، وقطاع الأغذية والمشروبات والمطاعم خاصة ، وذلك فى محاولة من الغرفة لجذب رؤوس أموال جديدة يتم ضخها فى هذا القطاع ، والتى تأتى إستكمالاً للجهود المبذولة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق العربي .

وأكد المصرى ، على أهمية السياحة العربية إلى مصر، لكونها أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر و تمثل نسبة تصل لنحو ٣٠% من حركة السياحة الدولية لمصر .

كما أن المعرض يُعد فرصة للتأكيد على أن  المطاعم المصرية مستعدة لإستقبال الأشقاء العرب فى الموسم الصيفى والذى تنتعش الحركة السياحة  العربية لمصر خلالها  ، فى ظل التطور الذى شهدته العديد من المناطق السياحية سواء فى الساحل الشمالى العلمين ومرسى علم وسهل حشيش وشرم الشيخ ، وتسارع العلامات التجارية الدولية  لكبريات المطاعم العالمية لحجز موقعاً لها بهذه المناطق .

وأوضح  أننا نستهدف أيضاً المشاركة فى هذا الملتقى ، التأكيد على أن المطاعم والمنشآت السياحية فى مصر تخضع لكافة أنواع المراقبة والتفتيش الدقيق لصحة وسلامة وأمان الغذاء ، وتقديم كافة المعلومات عن هذه المطاعم والكافتيريات ذات السمعة العالمية لوكلاء السفر  ومنظمى الرحلات  والسياحة.

وأشار إلى أن المنشآت والمطاعم والكافيتريات السياحية المصرية ، تطبق كافة معايير التنمية المستدامة العالمية والتي تتسق مع الأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بأن جميع الأعضاء البالغ عددهم نحو 1400 منشآت يطبقون هذه المعايير، والحفاظ على البيئة بكل عناصرها بكافة السبل الممكنة والتركيز على استخدام جميع مصادر الطاقة المتجددة البديلة ومنع التلوث وانبعاث الغازات والتخلص من النفايات وتقليل الفاقد.

وأعلن عادل المصرى ، أنه يستثمر تواجده بالملتقى للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في السوق العربية وعقد  عدداً من اللقاءات معهم لمناقشة توقيع العديد من الإتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم لتبادل الخبرات والتعاون المشترك ، والعمل على بحث إعادة إحياء دور المنظمات العربية والإقليمية المعنية بالمطاعم والمنشآت السياحية، مرة أخرى فى ظل التحول الكبير والدور الهام لهذه الكيانات فى الترويج والدعاية للسياحة على مستوى العالم وتقديم الخبرات لأعضائها .

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