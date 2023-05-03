الزراعة: العناية بجميع الأصول ورفع كفاءتها للاستفادة القصوى

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطه بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي بتفقد الاصول المملوكة للوزاره والوحدات التابعه للوقوف علي ادائها والعائد الاقتصادي المحقق من هذا الاداء ووضع الاليات والاجراءات الكفيلة بتحقيق العائد الاقتصادي العادل والمناسب لقيمه تلك الاصول.

شارك في الزيارة الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، والدكتور ابو بكر الدقاق مدير المحطه الاقليمية، والمهندس احمد طارق وكيل مديريه الاصلاح الزراعي بسوهاج.



وشملت الجولة تفقد مزرعه قطاع الانتاج، ومركز تدريب شندويل، فضلا عن جمعية اولاد اسماعيل للاصلاح الزراعي، وحقول ومزارعي القمح بالزمام.

وتبلغ مساحة محطة بحوث شندويل حوالي ٢٥٠ فدان، وتم أنشأتها عام 1964، وتضم 9 معاهد بحثيه لانتاج تقاوي الاساس الخاصه بالمحاصيل الاستراتيجية.



كما تفقد مزرعه قطاع الانتاج والتي تبلغ مساحتها حوالي 335 فدان، منزرعة بالمانجو والموالح، فضلا عن المحاصيل الاستراتيجيه، كما تبلغ مساحة مركز تدريب شندويل حوالي 5 فدان.

وأكد صالح على ضرورة العناية القصوى، بجميع الاصول ورفع كفاءتها للاستفاده القصوي منها بتحقيق أكبر عائد اقتصادي يتناسب مع قيمتها، لافتا الى ان تلك الجولات تأتي تنفيذا للتوجيهات المستمره للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية وخطورة ملف الاصول، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها والاستفادة منها بتحقيق العائد المناسب هي الهدف الرئيسي من تلك الجولات.



كما اشار الى توجيهات وزير الزراعة بالمتابعة على مدار الساعة لعمليات حصاد ودراس وتوريد القمح.