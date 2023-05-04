لليوم السابع.. أسرة شاب غارق بهويس السادات تستعين بالغواصين للبحث عن جثمانه

لليوم السابع على التوالي، يستمر أهالي مدينة السادات في البحث عن الجثمان الغارق في هويس الخطاطبة، الشاب محمد عادل.

فيما أعلنت أسرة محمد عادل، عن وصول فريق متطوع من الغواصين من أجل البحث عن جثمان نجلهم الغارق في مياه هاويس السادات، وذلك بعد 7 أيام من البحث دون جدوى.

بحث مستمر عن جثمان محمد عادل، سائق التوك التوك الذي كان يمارس هوايته في صيد الأسماك بهويس السادات، ولكنه سقط غريقا لعدم إجادته السباحة، داخل الهويس، واختفى جسده منذ عدة أيام.

وتكثف قوات الأمن جهودها بالبحث عن الجثمان الذي يتواصل ليلا ونهارا على مدار 7 أيام، ولكن دون جدوى.

وأكدت أسرة الشاب الغارق، أنهم لا ينامون ويجلسون على الشاطئ في انتظار خروج الجثمان وسط حالة من الحزن من جميع أبناء القرية.