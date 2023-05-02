غرق من 5 أيام.."محمد" اختفى جثمانه في هويس الخطاطبة وأسرته تنتظر خروجه

5 أيام وأسرته تنتظر خروج الجثمان من المياه بقرية الخطاطبة مركز السادات بمحافظة المنوفية.. محمد عادل شاب في العشرينات من عمره لقي مصرعه غرقا داخل هويس السادات واختفي جثمانه.

بحث مستمر عن جثمان محمد عادل سائق التوك التوك الذي كان يمارس هوايته في صيد الاسماك بهويس السادات ولكنه سقط غريقا لعدم اجادته السباحة، داخل الهويس واختفي جسده منذ عدة أيام.

وتكثف قوات الأمن من جهودها بالبحث عن الجثمان الذي يتواصل ليلا ونهارا علي مدار 5 ايام ولكن دون جدوى.

وطالبت أسرته بزيادة عدد الغواصين للبحث عن جثمان نجلهم الشاب، حيث إنهم لا ينامون ويجلسون على شط المياه في انتظار خروج الجثمان وسط حالة حزن من الجميع بين أبناء القرية.

غريق السادات

غريق السادات

غريق السادات

غريق السادات

غريق السادات