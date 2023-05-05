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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض منتجات حرفية بمركز شباب أرض اللواء في الجيزة

وكيل وزارة شباب الجيزة
وكيل وزارة شباب الجيزة

اختتم الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة جولته أمس الخميس، برفقة الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية والرياضية، بتفقد مركز شباب أرض اللواء التابع لإدارة العجوزة.

قام وكيل وزارة الشباب بإفتتاح معرض للمنتجات الحرفية واليدوية والذي شارك به زوي القدرات والهمم.


رافقه بالمعرض نجلاء رأفت مدير عام الإدارة العامة لتمكين الشباب، أميرة ابوالنجاح معاون مدير المديرية للشئون الشبابية ومشرف المعارض بإدارة تمكين الشباب ولاء زيدان مشرف المعارض بإدارة تمكين الشباب ،نبيل سرج مدير مركز شباب أرض اللواء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

يذكر أن معارض الحرف اليدوية تنظمها وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية ) وتنفذها  مديرية الشباب والرياضةبالجيزة - الإدارة العامة لتمكين الشباب .

تجول وكيل الوزارة داخل المعرض وفي حديثة مع العارضين إستمع إلى متطلباتهم ومقترحاتهم ، كما وعد بتذليل العقبات التي تواجههم .

ووجه مدير المديرية الشكر للعارضين  على الجهد المبذول في إنتاج تلك المعروضات وحياهم على جودتها وأسعارها المناسبة للجميع.

وتطرق الوكيل إلى أن المديرية تسعد بإستقبال مثل تلك المعارض التي تهدف بالدرجة الأولى إلى فتح مجال للدخل للأفراد وخاصة للمرأة المعيلة وفرصة عظيمة للتعلم ونقل الخبرات للنشء داخل مراكز الشباب.

كما أوضح الدور البارز الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي في ذلك الصدد حيث تسعي الوزارة للمساهمة في خفض معدلات البطالة على مستوى الدولة من خلال تبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر وإقبال الشباب على إقامة مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب ودعم قطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات عن طريق ادارة تمكين الشباب برئاسة منال جمال رئيس الإدارة المركزية بالوزارة.

الجدير بالذكر أن المعرض مستمر على مدار يومي الخميس والجمعة الموافق 4,5 مايو 2023 بمشاركة 40 عارض وعارضة من أصحاب المنتجات اليدوية  المتنوعة ومن بينهم زوي القدرات والهمم.

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