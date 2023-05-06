عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10.4مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2428 مبايعة بقيمة 6.3 مليار درهم منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 1.19 مليار درهم و2239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.11 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في دبي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

txt

الإمارات.. إرسال 30 طن مساعدات غذائية إلى السودان

txt

اقتصاد الإمارات| المؤتمر العالمي للمرافق ينطلق في أبوظبي 8 مايو

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة في دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

منطقة مرسي دبي 

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 737 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 233 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.69 مليار درهم منها 80 رهن أراض بقيمة 1.42 مليار درهم و432 رهن فلل وشقق بقيمة 2.27 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 654 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 391 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبات بقيمة 496.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 70 مليون درهم.

دبي التصرفات العقارية دائرة الأراضي الأملاك درهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

ترشيحاتنا

هل تقنية الفار كانت موجودة؟.. بيراميدز يهاجم حكم مباراة الأهلي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

روسيا تبدأ هجوما على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا

أخبار التعليم| قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر.. بدء التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الثلاثاء

سعر أرخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك تقدمها ميتسوبيشي .. اشتري زيرو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 6 مايو 2023 .. مزايا مالية لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ