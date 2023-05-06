10.4مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2428 مبايعة بقيمة 6.3 مليار درهم منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 1.19 مليار درهم و2239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.11 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في دبي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة في دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

منطقة مرسي دبي

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 737 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 233 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.69 مليار درهم منها 80 رهن أراض بقيمة 1.42 مليار درهم و432 رهن فلل وشقق بقيمة 2.27 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 654 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 391 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبات بقيمة 496.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 70 مليون درهم.