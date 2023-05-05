الإمارات.. إرسال 30 طن مساعدات غذائية إلى السودان

أرسلت دولة ‎الإمارات 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية إلى ‎السودان لتوفير الدعم الغذائي العاجل للآلاف من الأسر السودانية التي تاُّثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ فإن هذه الإمدادات الغذائية - التي تعد أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان - تأتي بتوجيهات من القيادة وحرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن هذه الإمدادات تأتي للمساهمة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية .