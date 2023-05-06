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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط بلطجي المعادي لترويعه الأهالي وفرض إتاوات عليهم

ارشيفية
ارشيفية

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين بالمعادي وفرض إتاوات عليهم وضبط مرتكب الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالى بمنطقة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص لقيامه بفرض إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة" .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتاوات المعادي بلطجي ترويع المواطنين فيس بوك

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