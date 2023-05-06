الانتصار الأول لـ لامبارد.. تشيلسي يداوي جراحه بثلاثية في بورنموث

فاز فريق تشيلسي على مضيفه بورنموث بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيتاليتي"، في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



افتتح جالاجير التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة التاسعة، ورد بورنموث بالتعادل في الدقيةق 21 عن طريق ماتياس فينا.

وسجل بادياشيلي الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 82 ثم عزز جواو فيليكس بهدف ثالث في الدقيقة 86.

ويعد انتصار اليوم هو الأول للمدرب فرانك لامبارد في ولايته الثانية مع تشيلسي بعد 4 هزائم متتالية في الدروي الإنجليزي.



بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.