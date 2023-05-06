النيابة تعاين موقع حريق معرض أثاث شرقي بالإسكندرية

عاين فريق من نيابة المنتزه أول بالإسكندرية موقع الحريق الذي اندلع بمعرض أثاث بمنطقة سيدي بشر، شرقي المحافظة، وأسفر عن وفاة سيدتين.

وسأل فريق النيابة شهود العيان حول الواقعة للوقوف على أسبابها، ومعرفة سبب اندلاع الحريق، كما قرر نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

لقيت سيدتان مصرعهما في الحريق الذي اندلع حد محلات الأثاث الكائن (١٤٨شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي منتزه أول)، والذى يشغل الطابقين الأول والثاني العلوي بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتي تبلغ حوالى ٣٠٠متر مربع والمكون من طابق أرضى (محلات) وأربعة عشر طابقاً عليا ومشغول جزئياً بالسكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى قطع المرافق بالعقار وإخلائه من السكان حتى انتهاء عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزة بلاغا عن اندلاع حريق في معرض أثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق في معرض موبيليا والتهامه محتويات بالطابق الأول والثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.