شولتز: المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مفتاح خفض تكاليف الصناعة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم السبت إن تكثيف إنتاج الطاقة المتجددة بدلاً من الدعم هو المفتاح لخفض أسعار الكهرباء للصناعة المتعطشة للطاقة في ألمانيا ، في بحث واضح عن مقترحات وزير الاقتصاد في حكومته.

تقول الشركات الصناعية في ألمانيا إن أسعار الكهرباء مرتفعة للغاية مقارنة بالدول الأخرى ، مما يضع الصناعة الثقيلة في ألمانيا في وضع غير مؤاتٍ هيكليًا لمراكز التصنيع الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين.

أصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية ، بقيادة روبرت هابيك من حزب الخضر ، هذا الأسبوع خطة لسعر مدعوم قدره 6 سنتات للكيلوواط / ساعة حتى عام 2030.

لكن وزارة المالية في حكومة ائتلاف شولتز سرعان ما تراجعت عن خطة الدعم يوم الجمعة قائلة إنه لا توجد ميزانية لها.

وقال شولز عندما طُلب منه التعليق على أفضل السبل لخفض أسعار الطاقة: 'هناك مناطق اليوم أصبح فيها إنتاج الطاقة رخيصًا بالقدر الذي نريده حتى تسود العمليات الصناعية ضد المنافسة العالمية دون دعم'.

لتوسيع هذا ليشمل ألمانيا بأكملها ، قال شولز إن كل ما في حدود صلاحياته يجب القيام به لتعزيز شبكات نقل الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.

كان شولتز يتحدث إلى الصحفيين في محطة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا خلال رحلة إلى إفريقيا.

وأضاف 'نعلم اليوم بالفعل أنه سيكون لدينا أسعار طاقة أقل من اليوم ، بمجرد أن نصل إلى هدفنا بأن الطاقات المتجددة تهيمن على إنتاج الكهرباء في ألمانيا'.

وقالت وزارة الاقتصاد في هابيك إن الدعم المقترح سيستمر حتى عام 2030 بتكلفة تتراوح بين 25 مليار يورو (28 مليار دولار) و 30 مليار يورو بأسعار السوق الحالية.

أعرب شولز في السابق عن شكوكه بشأن المبادرة ، قائلاً إن الدعم طويل الأجل لم يكن مفيدًا للاقتصاد.