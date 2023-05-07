حقوق الشيوخ تناقش اقتراحين برغبة لنائبة التنسيقية راجية الفقي.. اليوم

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد هيبه، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راجية الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويأتي اقتراحا النائبة راجية الفقي بشأن، إنشاء منصة الكترونية ثقافية لذوي الإعاقة، وتعديل ومراجعة كافة الأبنية الثقافية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطبيق كود الإتاحة طبقا لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة في نطاق السكك الحديدية ومترو الانفاق والمنطقة المحيطة بهما.