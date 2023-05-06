رودريجو يتقدم لـ ريال مدريد بهدف في شباك أوساسونا بكأس ملك إسبانيا

تقدم ريال مدريد على نظيره أوساسونا، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس ملك إسبانيا.

هدف ريال مدريد جاء مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريقه لاعبه البرازيلي رودريجو جوس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله فينيسيوس جونيور، الذي اخترق دفاعات أوساسونا من اليسار.

وكاد النمساوي ديفيد ألابا أن يعزز من تقدم فريقه في الدقيقة 32، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية.

وتُعد تلك المباراة، هي الأخيرة لـ رفاق كريم بنزيما، قبل الصدام بـ مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.