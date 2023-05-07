بعد موت النوارس.. اكتشاف إنفلونزا الطيور في مدينة روسية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور بين النوارس، بعد نفوق عدد منهم بالقرب من بحيرة اصطناعية في مدينة إيجيفسك.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت بلدية إيجيفسك أن عمدة إيجيفسك أوليج بيكيميتييف، عقد اجتماعًا للجنة الوقاية من حالات الطوارئ والقضاء على عواقبها، وذلك بعد أن تم في صباح يوم 6 مايو العثور قرب بحيرة في إيجيفسك على 19 طيرًا من طيور النورس ميتا.

ووفقا لمعطيات بلدية مدينة إيجيفسك، تم أخذ عينات من الطيور النافقة وإرسالها لفحصها إلى مركز التشخيص البيطري في أودمورتيا. وتم تنفيذ عمليات التطهير في مكان نفوق الطيور.

وأضافت إدارة المدينة أن نتائج التحليل المخبري أكدت وجود عوامل مرضية قوية في النوارس الميتة، لذلك قررت اللجنة فرض عدة إجراءات لمنع انتشار العدوى.

وأكدت إدارة المدينة، أنها شكلت مجموعات متخصصة لفحص البيوت الريفية القريبة من المدينة خلال 3 أيام بداية من اليوم الأحد، وسيتم خلال ذلك فحص الدواجن الموجودة هناك.

وفي وقت سابق تم العثور على مرض إنفلونزا الطيور، في مدينة جلازوف في أودمورتيا.