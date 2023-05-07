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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين القليوبية: لا معوقات في توريد القمح.. والمزارع يستلم مستحقاته بعد 48 ساعة|فيديو

القمح
القمح

أكد المهندس عيد عبدالله، مدير مديرية التموين بالقليوبية، أن موسم القمح الحالي، هو موسم "بشاير الخير"، مشيرا إلى أن هناك 3 معايير لتوريد القمح هي 23 ونصف قيراط ، و23 قيراطًا،  و22 ونصف قيراط وهي المعايير الهامة لاستلام القمح.

 

وقال عيد عبدالله، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري، عبر "الفضائية المصرية"، أنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعطينا تسهيلات كبيرة للمزارعين، من أجل استلام وتوريد القمح.

 

وتابع  مدير مديرية التموين بالقليوبية،أنه بعد التوريد بـ 48 ساعة يحصل المزارع والمورد على مستحقاته بالكامل، بالإضافة إلى أنه لا توجد معوقات في توريد القمح.

 

ألا يتضمن محصول القمح على أي "حشرات"

وأشار عيد عبدالله إلى أنه لا بد ألا يتضمن محصول القمح على أي "حشرات"، ولا بد من التدقيق في عملية الاستلام. 

موسم القمح علي المصيلحي وزير التموين استلام القمح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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