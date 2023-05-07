عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح خلال زيارته لشونة إهناسيا الخضراء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد  الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، اليوم، شونة بني سويف "1 " باهناسيا الخضراء ، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة أعمال توريد واستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي 2023/2022.

 ورافقه خلال الزيارة : المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المحاسب منسي طنطاوي رئيس قطاع البنك الزراعي ببني سويف الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين.

 
وتابع المحافظ سير أعمال التوريد بالشونة التابعة للبنك الزراعي المصري ،وانتظام دخول السيارات ووزنها  وتفريغ حمولاتها  وتخزين القمح وفق القواعد والإجراءات المتبعة والمقررة ، وتجول داخل الشونة التي يزيد إجمالي  طاقتها الاستيعابية  عن 6700 طن ، وتفقد مكوناتها والتي تضم  (شونة اسمنتية تسع 1200 طن، وهنجر معدني  يستوعب 1600 طن  ، ومركز للتجميع  بسعة 3920 طن ) ، وتخدم ،بجانب  اهناسيا الخضراء ،قرى :باها ، باروط، دموشيا ، اهوة ، وبني عفان والعديد من قرى المركز

محافظ بني سويف يقدم الألعاب للأطفال السودانيين.. فيديو

قطع الكهرباء عن عدة مناطق في بني سويف بسبب أعمال الصيانة

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع التأكيد على سرعة صرف كافة مستحقات الموردين خلال المدة المقررة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أثناء عملية التوريد وتسهيل استلام الأقماح من الفلاحين.

وحرص المحافظ على عدد من الموردين والمزارعين ، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى  انتهاء الموسم ،مناشدهم بالالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة.

 

وأشار،  إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، ، مؤكداً على استمرار تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام

تجدر الإشارة إلى إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 126 ألفا و155فداناً على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم



 

استلام القمح إهناسيا الخضراء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السودانيين المساحة المنزرعة توريد واستلام القمح سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

كابوريا يعود لتدريب تليفونات بني سويف من جديد عقب رحيل فؤاد سلامة

ترشيحاتنا

رسميًا.. الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

وداعا لمخالفات السرعة| جهاز يكشف رادارات الشارع ينتشر بأوروبا.. تعرف على فوائده

التدخلات الأجنبية عقدت الأزمة.. سامح شكري: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

أستراليا ونيوزيلندا تطلقان 21 طلقة مدفعية احتفالا بتتويج تشارلز

بعد 3 سنوات.. القضاء العراقي يصدر حكمه على قاتل هاشم الهاشمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ