محافظ بني سويف يقدم الألعاب للأطفال السودانيين.. فيديو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أن جميع مصابي حادث الطريق الشرقي من الأشقاء السودانيين يتلقون العلاج في مستشفى بني سويف التخصصي، مشيدا بمستوى الخدمة في المستشفى.



وعبر محمد هاني غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن حرصه على الاطمئنان باستمرار على الأشقاء في السودان، قائلا: "الحالات بسيطة، ولكنهم في المستشفى للاطمئنان ونطمئن أهلنا في السودان ونقولهم أن أهلنا بكل خير".

تقديم الألعاب والهدايا



وتابع محافظ بني سويف: “كنا مهتمين أننا نطمئن على أخواتنا السودانيين وحاولنا نخفف وطأة الصدمة على عليهم بتقديم هدايا للأطفال”.

كما علق على تقديم الألعاب والهدايا للأطفال السودانيين مصابي حادث انقلاب أتوبيس، قائلًا: "نطمئن أهلنا في السودان ونقول لهم أولادكم بكل خير".