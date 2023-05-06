بنى سويف .. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بسبب أعمال الصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف ،أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة ،وذلك على مدار يومي الاثنين والخميس خلال الأسبوع الحالي،اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ، لعمل صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

حيث تقرر فصل التيار يوم الاثنين"8مايو"عن (منطقة ومستشفى الجامعة ،كلية الطب البيطري،على راغب، مدرسة المعمارية، المعهد الديني، الأزهر، مدرسة التجارة، مساكن المعهد الديني، جزء من مقبل الجديد، منطقة استاد التربية والتعليم، تقسيم المعمارية امتداد الشاملة)

ويوم الخميس "11 مايو" عن ( جزء من مستشفى التأمين ، خلف مستشفى التأمين، نهاية ترعة البوصة مدخل الطريق الدائري ، جزء من الطريق الدائري ، خلف الجزيرة ، جزء من مقبل الجديد، جزء من شارع إسلام بالجزيرة ، نهاية شارع إسلام بجوار المكتبة والمنطقة المجاورة)

وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.