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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا.. ماذا حدث؟

حيوان بري مفترس يتسلل
حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا

عند الساعة الرابعة صباحا، استيقظت سيدة أمريكية على صوت عواء كلبها ومواء قطتها يطلبان المساعدة لتكشف مفأجاة جعلتها تشعر بالخطر على حياتها وشقيقها. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الأحد، عندما بدأت السيدة تبحث عن سبب إصدار حيوانتها الأليفية أصواتا مروعة وجدت نفسها وجها لوجه أمام ذئب. 

وعما حدث بالتفصيل، قالت الأمريكية ميا شوشان  إنها نزلت إلى الطابق السفلي لتتحقق من سبب فزع الحيوانات لتجد الذئب حول منزلها طالبة على الفور المساعدة من شقيقها. 

ماذا حدث؟

وأضافت السيدة لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية أنه بمجرد أن رأت الذئب -الذي دخل من باب الكلب الخلفي بمنزلهم- شقيقها ركض وغادر المنزل، ولم يصب أحدا بمكروه من الحيوان المفترس. 

ويعتقد خبراء الحياة البرية أن المواجهات بين البشر والذئاب ستستمر في الزيادة خاصة في مناطق التلال، حيث يستمر الإسكان في التوسع.

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا
حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا
حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا

 

 

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