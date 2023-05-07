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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعفى سفينة إنقاذ الخزان صافر من رسوم عبور قناة السويس

صدى البلد

 أعلنت مصر عن قيام هيئة قناة السويس بإعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ التي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ الخزان صافر الموجود قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية، وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلة.  

يأتي ذلك استمراراً للجهود المصرية في المساهمة في المساعي الدولية لتسوية الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

كان وزير الخارجية أعرب عن استعداد مصر لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك مساهمة هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.

وخلال الزيارة التي قام بها ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن والمعني بالشئون الإنسانية الشهر الماضي، عقد المسئول الأممي مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومسئولي هيئة قناة السويس لبحث سبُل التعاون بين الأمم المتحدة والهيئة في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر.

 وأعلن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية عن هذا الإعفاء الذي كان محل تقدير كبير من المانحين الدوليين، خلال مشاركته يوم 4 مايو الجاري نيابة عن وزير الخارجية، في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد بدعوة من المملكة المتحدة وهولندا بالتعاون مع الأمم المتحدة وناقش حشد التمويل للخطة الأممية ذات الصلة بالتعامل مع الخزان النفطي صافر.

وأكد النائب خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره مدينة الغردقة واطلاعهما على سير عملية الإنقاذ، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في هذا المجال، ولتنفيذ تلك العملية بما يحافظ على البيئة البحرية في المنطقة.  

الأزمة اليمنية الاجتماع الافتراضي الأمم المتحدة ا

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