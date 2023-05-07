وصول الدفعة الثالثة من حافلات الفلسطينيين القادمين من السودان إلى مطار القاهرة

أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد، بوصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين الفلسطينيين القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فأنه تم إجلاء الفلسطينيين من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي، وهم في طريقهم إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطلبة والمواطنيين الفلسطينيين بالمطار وفد سفارة فلسطين بالقاهرة، ورافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، أن السفارة الفلسطينية لدى مصر تباشر عمليات إجلاء المواطنيين الفلسطينيين من المنافذ البرية والجوية المصرية.

وظاشار إلى أن السفارة تقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين الفلسطينيين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولا إلى معبر رفح البري.

وأكد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين لدى السودان.